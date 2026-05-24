Крупнейшие ядерные учения России и Белоруссии привлекли внимание НАТО

Но у нас есть ядерный щит. И мы им накрыли еще и Белоруссию. Что и продемонстрировали на беспрпцедентных по масштабу учениях, где только подводных лодок было задействовано 13. Это и есть сдерживание. И запаса прочности хватит на десятки лет, чтобы там не говорили наши оппонетны и те, у кого этого оружия нет. Тему продолжит корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Бесконечно можно смотреть и на эти три вещи: пуск «Ярса», гиперзвукового «Циркона» и «Синевы», которая вырывается из-под морской глади.

Это ни бряцание оружием, ни ядерный шантаж. Никто никого не запугивает. Просто посмотрите. Всего навсего крупнейшие учения сил ядерного сдерживания в новейшей истории России и Белоруссии. Именно сдерживания. За их ходом президенты наблюдали лично.

«Подчеркну, использование такого оружия — это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», — заявил президент России Владимир Путин.

Это третьи ядерные учения союзного государства. С тех пор как Москва разместила в Белоруссии ядерное оружие. Но впервые задействовали столько сил: 64 тысячи военных, почти восемь тысяч единиц техники, из них больше 200 ракетных пусковых установок, 140 самолетов, 73 корабля и 13 подлодок. Все говорит, о том, что учения — плановые.

«Мы предупреждаем мы не скрываем, мы предупреждаем наших врагов и их горячие головы, что в случае необходимости мы применим это оружие, в том числе, которое находится на территории Белоруссии», — заявил политолог Эрнест Макаренко.

Для охраны границ Союзного государства Россия предоставила соседней республике новейший «Орешник» и «Искандеры». Последние тоже приняли участие в учениях.

Во-первых — это красиво, а во-вторых — страшно, но то не для нас.

«Мы никому абсолютно не угрожаем. Но у нас есть такое оружие и мы готовы всячески защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное Отечество. И будем делать это всячески», — заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Наши учения приковали внимание всего мира, особенно НАТО. Те внимательно следили за ними. Генсек Рютте вновь все не так понял. Зачем-то предостерегал от применения ядерного оружия на Украине.

«Они знают, что если это произойдет, реакция будет разрушительной. И что касается этих учений, конечно, мы следим за ними, мы мониторим, что происходит… И на этом все», — заявил генсек НАТО.

Причем полная ядерная триада есть только у двух стран. У России и у Штатов. У нас арсенал — почти полностью обновлен. Доля сровременных вооружения в стратегические ядерные силах — 95%. США только начали процесс модернизации, да и по количеству боеголовок нам уступают. Следом идет Китай — у них самый быстрорастущий арсенал — 600 ядерных зарядов, но нет ракет на подлодках. А европейские — Франция и Великобритания — на двоих имеют всего 500 боеголовок, против наших 6000. При этом умудряются угрожать. Рассчитывая на звездно-полосатого друга.

«Вот если оно пойдет само на применение ядерного оружия, мы ответим по НАТО ядерным оружием. И это уже будет полномасштабная ядерный обмен, который закончится тем, что Европа как сообщество национальных государств европейских народов прекратит свое существование. Общее количество жертв первые месяцы могут достигнуть до 80% населения Европы. То есть почти 400 миллионов человек», — рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Вот и еще один пример их нарочитости. Британский разведовательный самолет рыскал над черным морем, возможно, собирал данные для корректировки украинских БПЛА. Наш Су-35 аккуратно его перехватил и развернул, пролетев в шести метрах от Королевских ВВС. Их минобороны и пресса тут же подняли шум.

Назвали перехват — в лучших традициях холодной войны — «трюком безумного Ивана».

Но в эпоху холодной войны никто возвращаться не собирается. Просто напоминают, что силы и средства на ответ есть. И они готовы.

«Мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого», — заявил Путин.

А учитывая планы Парижа и Лондона по тайной передаче Киеву компонентов для создания грязной ядерной бомбы и то, что мы об этом знаем, к этим учениям Европе следовало бы присмотреться повнимательней.

