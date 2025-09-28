Приоритеты бюджета-2026: как власти поддержат семьи и повысят МРОТ

В 2026 году семьи в России получат новые выплаты и налоговые льготы

Семейным приготовиться, вас ждут в 2026 году сюрпризы от правительства. Что важно, приятные. Во всяком случае, это предполагает бюджет на 2026 год и последующий годы.

Правительство утвердило его проект и направило для детального изучения и утверждения в Думу. О том, что к семейным в бюджете особое внимание, говорит уже расстановка приоритетов в главном финансовом документе страны. Вот как они сформулированы по мере, надо понимать, актуальности. Итак, цели бюджета — выполнение социальных обязательств перед населением, финансовое обеспечение потребностей обороны, соцподдержка участников специальной военной операции и их семей, а также достижение национальных целей до 2030 года. Социалка — СВО — развитие. Вот три кита, на которых будет стоять казна.

Конкретно «детский», как обозначили в Минфине, бюджет, то есть меры поддержки семей с детьми, предусматривает выделение более десяти триллионов рублей в течение трех лет.

Сюда входит:

единое пособие нуждающимся семьям,

материнский капитал с индексацией на уровень инфляции,

семейная ипотека, то есть по льготным ставкам,

единовременные выплаты (450 тысяч рублей) многодетным семьям на частичное погашение ипотечных кредитов,

а также, вот это новое, появится семейный налоговый кешбэк, то есть можно будет вернуть часть уплаченного подоходного налога, если у вас двое и более детей (возврат до 7% из 13%).

Причем эта акция не суммируется с другими налоговыми вычетами, которые полагаются, например, по лечению, учебе или при первой покупке жилья.

Кроме того, запланировано серьезное увеличение МРОТ, то есть минимального размера оплаты труда, на 21 почти процент (20,8%), что в три раза выше инфляции, до 27 тысяч рублей. Мы видим, что это не разовое действие, а целенаправленная политика властей.

«Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллиона человек. Показатель необходим для расчета и многих других выплат — это отпускные, больничные, а также соответствующие пособия. Президент подчеркивал, что минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум. И такая индексация будет продолжена», — объяснил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Хотя, казалось бы, сейчас не до опережающего МРОТа, поскольку бюджет в очередной раз дефицитный. Это у нас со времен COVID-19 так. Вот и в ближайшие три года будет не хватать примерно по три-четыре триллиона в год. Если пересчитать в процентах от ВВП, достаточно вменяемые показатели.

Для сравнения — дефициты бюджетов стран большой семерки — США, Британии, Франции в разы выше. И в принципе, мы могли пойти по их пути — назанимать денег.

У них внешний долг равен или даже превысил размер ВВП страны. Несопоставимые, как говорится, показатели. Но у них не было опыта 1998 года, когда мы столько назанимали, что отдать не смогли. А у нас опыт такой был, и потому, видимо, правительство решило пойти другим путем.

Чтобы сохранить устойчивость всей бюджетной системы — корректировка налогов. В основном точечно — букмекерам поднять, отменить часть льготных формул, которые вводили еще в COVID-19 для поддержания целых отраслей. Выстояли, все, спасибо, идем дальше.

Единственная мера, которая коснется весь бизнес — повышение НДС на два пункта.

«При этом льготная ставка 10% сохранится для всех социально значимых товаров — это продукты питания, лекарства, медицинская продукция, товары для детей и другие товары», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Все эти меры дадут дополнительно примерно два триллиона рублей доходов. Может и больше, ситуация сложно предсказуемая. Например, что будет с ценой на нефть? Минэкономразвития предсказывает, что цена будет неуклонно снижаться. Но насколько? Пока заложили в бюджет, что баррель эталонной марки Brent будет стоить не 72 доллара, как мы предполагали еще в конце прошлого года, а 70 долларов. И эти минус два доллара в барреле означает минус 600 — 700 миллиардов рублей в бюджете. Вот такая арифметика. Притом, что правительство и так делает все, чтобы наполнить казну максимально не за счет нефти и газа. Вклад углеводородов не более четверти, а ведь когда-то давали половину бюджета. Мы вынужденно научились жить по средствам. Почти. По крайней мере, стремимся к этому.

