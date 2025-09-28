Американский рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге в декабре

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Своим российским поклонникам исполнитель привезет из США новый альбом Kingmaker.

Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге в декабре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Американский исполнитель Xzibit (Настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер IV. — Прим. ред.) анонсировал сольные концерты 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. Артист подчеркнул, отвечая на вопросы журналистов, что запланировал дать большие шоу и представить на суд зрителей песни из нового альбома.

«Сегодня мы приехали для участия в фестивале „Уличный драйв“. Мы вернемся в декабре. Я только что выпустил альбом Kingmaker, и я очень рад. У нас есть хорошая команда, с которой мы собираемся вернуться. Это прекрасный момент! Мы будем в Москве и Санкт-Петербурге. Мы собираемся приехать всей командой, это будет большое шоу», — сказал он журналистам.

В беседе с корреспондентами РИА Новости организаторы концертов Xzibit заявили, что в Москве он выступит на площадке VK Stadium, а в Петербурге — в клубе «А2». Также представители рэпера отметили, что в его новый альбом Kingmaker вошли совместные треки с Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), Ice Cube (О’Ши Джексон-старший), Busta Rhymes (Тревор Джордж Смит-младший), Redman (Реджиналд «Реджи» Нобл), B-Real (Луис Марио Фрис) и Ty Dolla $ign (Тайрон Уильям Гриффин).

За свою карьеру в шоу-бизнесе Xzibit выпустил восемь сольных альбомов. Известность и популярность ему также принесли совместные работы с Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III), Dr. Dre и Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший). В 2004–2007 годах был ведущим передачи «Тачку на прокачку» — одного из хитов MTV.

Артист также активно снимался в кино, в том числе в фильмах «Восьмая миля», «Цена измены», «Второй шанс», «Секретные материалы: Хочу верить», «Плохой лейтенант», «Солнечные псы», сериале «Империя» и других. Всего на счету артиста почти полсотни картин, в двух проектах он выступил в качестве режиссера.

Ранее, писал 5-tv.ru, концерт американского певца Джейсона Деруло в Москве открылся песней «Матушка-земля».

