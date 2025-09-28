Польша подняла в небо истребители на фоне якобы активности России на Украине

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки страны были приведены в высшую степень боевой готовности.

Почему Польша подняла в небо свои истребители?

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Польша подняла в небо свои истребители из-за якобы существенной активности российской авиации на территории Украины. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил страны в социальной сети X.

«В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация», — написано в посте.

В публикации сказано, что в связи с действующими процедурами командующий принял решение привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства». Так по тревоге были подняты дежурные пары истребителей. Кроме того, наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности.

Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши подчеркнуло, что такие действия носят исключительно превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе есть те, кто готовит войну против России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

