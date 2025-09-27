Лавров: в Европе есть те, кто готовит войну против России

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 64 0

Украина активно использует провокации под ложным флагом, чтобы создать видимость атак якобы с российской стороны.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

Некоторые европейские страны фактически готовятся к войне с Россией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

По его словам, Киев активно использует провокации под ложным флагом, чтобы создать видимость атак якобы с российской стороны. Лавров отметил, что в этих действиях украинцам помогают британцы, «как они делали это на протяжении веков».

Министр подчеркнул, что, несмотря на антироссийскую риторику в Польше, Эстонии и ряде других стран, в ведущих европейских столицах понимают реальное положение дел. Однако, добавил он, даже там элиты придерживаются курса на «стратегическое поражение» России, меняя лишь формулировки.

«Мы об этом осведомлены, и у нас и военная разведка работает, и Служба внешней разведки периодически показывает истинное лицо тех, кто пытается такие провокации состряпать. Какой будет ответ — это, я думаю, сейчас гадать не очень перспективно, но ответ на подобного рода вещи, тем более если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, — они об этом очень серьезно пожалеют. Президент не раз говорил, что мы не допустим какого-либо нарушения наших территорий, нашего воздушного пространства со стороны тех в Европе, кто откровенно готовит войну против нас», — заявил Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные журналисты не пытаются узнать правду о событиях в Буче.

