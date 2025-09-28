Санду заявила о готовности правящей партии к альянсу с проевропейскими силами

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 35 0

Выборы в парламент Молдавии проходят 28 сентября. В России открыты лишь два избирательных участка.

Санду об альянсе с проевропейскими силами

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что правящая партия готова к формированию коалиции в будущем парламенте, но лишь с проевропейскими силами.

«Только люди, искренне верящие в европейские ценности, могут сформировать проевропейское большинство в следующем парламенте, и только так мы сможем двигаться вперед», — ее слова передает ТАСС.

Ранее в воскресенье в Молдавии стартовали парламентские выборы. Голосование началось в 07:00 утра по местному времени (совпадает с московским) и продлится до 21:00.

В рамках организации выборов было открыто 2274 участка, из которых 1961 расположен внутри страны. Особые меры предприняты для избирателей, проживающих на левобережье Днестра — для них созданы 12 специализированных участков. Кроме того, 301 избирательный участок работает за границей. При этом в России позволили открыть всего лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор ранее в интервью «Известиям» прокомментировал открытие всего двух избирательных пунктов в РФ — он объяснил это страхом Санду потерпеть поражение на данных выборах. Шор отметил имеющиеся у оппозиции высокие шансы победить.

Служба внешней разведки РФ 23 сентября сообщила, что страны Евросоюза готовы пойти на крайние меры для сохранения Молдавии в русле антироссийской политики. По данным ведомства, не исключается ввод европейских войск и фактическая оккупация страны.

