«Рука отекла, пошли волдыри»: во Владивостоке девушке сожгли кожу вместе с тату
На следующее утро после обработки лазером пострадавшая конечность начала облезать.
Фото, видео: Instagram*/osika.hair; 5-tv.ru
Жительнице Владивостока Лидии сожгли руку во время удаления татуировок при помощи лазера. Девушка выложила соответствующую публикацию в соцсети и подтвердила информацию корреспонденту 5-tv.ru.
Лидия пришла в салон на сведение тату с левой руки. Во время процедуры она почувствовала боль, но не придала этому значения. Проблемы начались на следующий день.
«На следующее утро, когда рука сильно отекла, начали появляться волдыри», — рассказала девушка.
Сначала вздутия на коже были маленькими, но постепенно увеличивались. Уже к вечеру Лидия обратилась к врачу, ей поставили диагноз «лучевой ожог».
На момент разговора с корреспондентом у девушки с руки уже сошел слой сожженной кожи, в некоторых местах остались рубцы. Она продолжает наносить на руку лечебные мази.
К салону пострадавшая претензий не имеет. По ее словам, администрация выразила готовность принять участие в лечении — клиентка посещает заведение и проходит восстановительные процедуры. В суд Лидия подавать пока не планирует.
В апреле 2026 года в Египте пятилетний ребенок получил серьезный химический ожог и глубокий шрам после нанесения временной татуировки черной хной.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
