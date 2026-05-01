«Рука отекла, пошли волдыри»: во Владивостоке девушке сожгли кожу вместе с тату

Девушке сожгли кожу во время сведения тату во Владивостоке

Жительнице Владивостока Лидии сожгли руку во время удаления татуировок при помощи лазера. Девушка выложила соответствующую публикацию в соцсети и подтвердила информацию корреспонденту 5-tv.ru.

Лидия пришла в салон на сведение тату с левой руки. Во время процедуры она почувствовала боль, но не придала этому значения. Проблемы начались на следующий день.

«На следующее утро, когда рука сильно отекла, начали появляться волдыри», — рассказала девушка.

Сначала вздутия на коже были маленькими, но постепенно увеличивались. Уже к вечеру Лидия обратилась к врачу, ей поставили диагноз «лучевой ожог».



Фото, видео: Instagram*/osika.hair; 5-tv.ru

На момент разговора с корреспондентом у девушки с руки уже сошел слой сожженной кожи, в некоторых местах остались рубцы. Она продолжает наносить на руку лечебные мази.

К салону пострадавшая претензий не имеет. По ее словам, администрация выразила готовность принять участие в лечении — клиентка посещает заведение и проходит восстановительные процедуры. В суд Лидия подавать пока не планирует.

В апреле 2026 года в Египте пятилетний ребенок получил серьезный химический ожог и глубокий шрам после нанесения временной татуировки черной хной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ