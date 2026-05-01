«Рука отекла, пошли волдыри»: во Владивостоке девушке сожгли кожу вместе с тату

|
Сергей Добровинский Эксклюзив 42 0

На следующее утро после обработки лазером пострадавшая конечность начала облезать.

Фото, видео: Instagram*/osika.hair; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Девушке сожгли кожу во время сведения тату во Владивостоке

Жительнице Владивостока Лидии сожгли руку во время удаления татуировок при помощи лазера. Девушка выложила соответствующую публикацию в соцсети и подтвердила информацию корреспонденту 5-tv.ru.

Лидия пришла в салон на сведение тату с левой руки. Во время процедуры она почувствовала боль, но не придала этому значения. Проблемы начались на следующий день.

«На следующее утро, когда рука сильно отекла, начали появляться волдыри», — рассказала девушка.

Сначала вздутия на коже были маленькими, но постепенно увеличивались. Уже к вечеру Лидия обратилась к врачу, ей поставили диагноз «лучевой ожог».


На момент разговора с корреспондентом у девушки с руки уже сошел слой сожженной кожи, в некоторых местах остались рубцы. Она продолжает наносить на руку лечебные мази.

К салону пострадавшая претензий не имеет. По ее словам, администрация выразила готовность принять участие в лечении — клиентка посещает заведение и проходит восстановительные процедуры. В суд Лидия подавать пока не планирует.

В апреле 2026 года в Египте пятилетний ребенок получил серьезный химический ожог и глубокий шрам после нанесения временной татуировки черной хной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
Типичный Овен — миф: астролог раскрыла правду об огненном знаке зодиака

Последние новости

14:32
Собянин: Городской праздник выпускников пройдет 26 июня на ВДНХ
14:17
«Рука отекла, пошли волдыри»: во Владивостоке девушке сожгли кожу вместе с тату
14:00
Украинский беспилотник ранил троих детей в приграничье Херсонской области
13:39
Приготовил два топора: в Нидерландах задержали подозреваемого в покушении на принцесс
13:13
Дегтярев: в РФ пройдут соревнования по 10 видам спорта в рамках Игр стран ШОС
12:53
Путин присвоил актрисе Марине Нееловой звание Героя Труда

Сейчас читают

Минздрав расширил временные противопоказания к донорству крови
За шесть часов до: чего следует избегать перед сном, чтобы лучше высыпаться
Надоели шашлыки? Чем заменить привычный выезд на природу в майские праздники
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео