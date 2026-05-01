Украинский беспилотник ранил троих детей в приграничье Херсонской области

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 36 0

Один из несовершеннолетних находится в крайне тяжелом состоянии.

Кого ранил украинский беспилотник в Херсонской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Атака беспилотников на регионы России

Трое детей получили ранения при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.

Поздно вечером 30 апреля 2026 года в приграничной зоне дрон противника ударил по двору частного домовладения. В этот момент там находились несовершеннолетние возрастом 10, 11 и 15 лет. В результате жестокого удара все трое были ранены, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Медики делают все, чтобы спасти ребенка, подчеркнул глава региона. Еще двоих детей оперативно отвезли в медучреждения Симферополя, они также получают врачебную помощь.

Ранее 24 апреля в Херсонской области ударом БПЛА были убиты сотрудник МЧС России Иван Бузин и его супруга. До этого 7 апреля боевики киевского режима атаковали школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области. Тогда пострадали шесть человек, из них пятеро — дети.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
Типичный Овен — миф: астролог раскрыла правду об огненном знаке зодиака

