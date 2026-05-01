Приготовил два топора: в Нидерландах задержали подозреваемого в покушении на принцесс

|
Евгения Алешина
Мужчина планировал расправиться с Амалией и Алексией в феврале этого года.

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/diebildwerft

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Нидерландах задержали 33-летнего подозреваемого в покушении на убийство принцесс Амалии и Алексии. Об этом сообщает газета Algemeen Dagblad.

У мужчины обнаружили два топора, которыми он планировал расправиться с королевскими наследницами. Один из них был с вырезанным словом «Алексия». Также был найден рукописный лист с надписями: «Амалия», «Алексия» и «Кровавая баня».

«Прокуратура подозревает 33-летнего мужчину в подготовке нападения на принцесс Амалию и Алексию в Гааге в феврале 2026 года», — написано в материале.

Согласно данным местной прокуратуры, подозреваемый предстанет перед судом уже в следующий понедельник.

Это не первый раз, когда королевское семейство подвергается опасности. В 2020 году принцессе Амалии поступали угрозы о насилии и изнасиловании через сообщения. В целях безопасности принцессе пришлось скрываться.

Ранее 5-tv.ru писал, что опальный член королевской британской семьи Эндрю должен кланяться дочерям. Бывший обладатель регалий вынужден соблюдать строгий этикет в отношении Беатрис и Евгении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
