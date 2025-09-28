Гуцул призвала молдаван голосовать на выборах против внешнего управления

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Заявление было передано из СИЗО через адвокатов.

Как Гуцул обратилась к молдаванам по голосованию на выборах

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала проголосовать на парламентских выборах в Молдавии против рабства через внешнее управление.

«Мы должны сказать твердое „нет“ рабству через внешнее управление, бесконечным кредитам, которые обременяют будущие поколения. А также милитаризации, которая втягивает нашу страну в чужие конфликты», — отметила она в обращении.

Глава Гагаузии пояснила, что гражданам необходимо проголосовать за достойную жизнь, социально справедливое государство, традиционные ценности и национальное единство.

Уточнялось, что это заявление было передано из СИЗО через адвокатов.

До этого, 5 августа, суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы за нарушения при финансировании оппозиционной партии «Шор». Также по суду политика лишили права членства в политических партиях в течение пяти лет, взыскав с нее 2,4 миллиона долларов, которые, по версии следствия, пошли на финансирование партии.

Гуцул не признала вину. Она заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Адвокаты Евгении обвинили в предвзятом отношении к ней судью первой инстанции. К тому же они опротестовали приговор в Апелляционной палате Кишинева.

Через пару дней Народное собрание (парламент) и Исполнительный комитет Гагаузии выпустили совместную резолюцию, где назвали преследование Гуцул правоохранительными органами Молдавии попыткой «ликвидации реальной автономии региона и подавления воли его населения».

Ранее, писал 5-tv.ru, политолог рассказал о парламентских выборах в Молдавии.

