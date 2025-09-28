«Борьба будет идти за каждый процент»: политолог о парламентских выборах в Молдавии

Политолог Корниенко: власти Молдавии запугивали граждан до голосования

Власти Молдавии, где проходят парламентские выборы, целенаправленно ограничивают возможности для голосования протестного электората в Приднестровье и России. Подробнее о ситуации в стране в беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Александр Корниенко.

По его словам, граждан государства лишили полноценной возможности отдать свои голоса во время их пребывания на территориях РФ и Приднестровья, несмотря на то, что число избирателей там довольно значительное.

«Напряжение с голосованием в Приднестровье, где в зоне безопасности начали вдруг неожиданно ремонт семи мостов, шесть из которых в зоне безопасности, потом перенесли избирательные участки вглубь страны, лишая наших граждан, которые живут в Приднестровье, права голоса», — сказал эксперт.

В России открыли всего два избирательных участка, хотя там, как подчеркнул политолог, проживают более 300 тысяч граждан Молдавии. Собеседник пояснил, что в стране виден четкий общественный раскол по принципу — за действующую власть и против нее.

«Раскалывать начали перед президентскими выборами, а сейчас во время электоральной кампании общество расколото до красна, переходя порой на нецензурную лексику. Такое себе позволяют и официальные лица», — поделился он.

Корниенко выразил уверенность в том, что выборы проходят в крайне напряженной атмосфере. Так, с 1 августа в Молдавии, по его словам, были проведены 580 обысков, совершены аресты нескольких сотен человек, которых обвиняют в электоральной коррупции и в планировании беспорядков.

К тому же власти страны, как отметил специалист, запугивали граждан во время избирательных кампаний. В данный момент избиратели, прошедшие через все этапы устрашения, проголосуют против своих страхов, предположил Корниенко.

«В основном кампания была не про битву политических программ, а про то, кто больше запугает. Люди помнят страхи, как их запугали фейковыми новостями, страшилками, сыграли на их страхах. Вот это люди запомнили, и они сегодня будут голосовать, наверное, против своих страхов. Этим будет определяться их выбор», — заявил эксперт.

Помимо этого, собеседник рассказал, что большинство его сограждан настроены против существующей в стране власти.

«Три четверти населения настроены против действующей власти, и они это сегодня осознают и всячески пытаются купировать, например, наших сограждан в Приднестровье, в РФ, чтобы еще к этому протестному электорату не добавить еще тот протестный электорат, тогда тут, как говорят эксперты и социологи, борьба будет идти буквально за каждый процент и за каждое место», — заключил Корниенко.

