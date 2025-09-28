В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве

Президент России Владимир Путин готов провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Москве. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов встретиться с президентом Трампом», — сказал он.

К тому же он отметил, что российский глава будет крайне рад видеть Трампа в столице РФ. Песков подчеркнул, что решение о встрече в настоящее время остается за президентом США.

До этого, 16 августа, Путин пригласил Трампа в Москву во время пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров на Аляске. Тогда американский лидер показал свою заинтересованность предложением.

Переговоры между Путиным и Трампом, состоявшиеся 15 августа, длились практически три часа в формате «три на три». Одной из главных тем стало мирное урегулирование конфликта на Украине. К тому же рассматривались вопросы безопасности и дальнейшего взаимодействия между странами. Главы двух государств отмечали удачность встречи, несмотря на то, что «сделки нет».

