Песков рассказал о планах на телефонный разговор и встречу Путина и Трампа

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 29 0

Контакты продолжаются по дипломатическим каналам.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах на телефонный разговор и встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«В настоящий момент какого-то понимания о возможных сроках проведения разговора или следующей личной встречи нет. Но контакты, действительно, по разным каналам продолжаются, и по дипломатическим каналам, и по каналам представителей глав государств», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что при необходимости имеются все возможности для оперативной организации разговоров на высшем уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, почему, по мнению Дональда Трампа, главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку с Москвой.

Президент США отметил, что это единственная возможность сесть за стол переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Хотя, по его словам, на уступки придется пойти и Европе, полностью отказавшись от российской нефти.

На самом деле в данном случае Трамп рассуждает как настоящий бизнесмен. И в том, и в другом случае Штаты продолжат зарабатывать деньги.

