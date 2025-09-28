В ПМР открыли всего 12 избирательных участков для выборов в парламент Молдавии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

За несколько дней до мероприятия четыре из них перенесли в отдаленные населенные пункты.

Сколько участков для выборов в Молдавии открыли в ПМР

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) открыла для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) только 12 избирательных участков с возможностью проголосовать на парламентских выборах. Об этом сообщил журналист «Известий» Василий Мойсеенко.

К тому же он отметил, что за несколько дней до мероприятия четыре из таких участков перенесли в отдаленные населенные пункты. В регионе проживают примерно 275 тысяч граждан, у которых паспорта Молдавии.

Своим мнением на этот счет поделился один из избирателей Анатолий. По его словам, после выборов в течение четырех-пяти лет в республике изменений не будет. Мужчина рассказал, что больше всего в Молдавии у него вызывает тревогу положение сел, которые пустуют. Он добавил, что у людей нет работы, и несколько лет подряд как установилась засуха.

«Хочу, чтобы со всеми дружили, и с Украиной, и с Румынией, и с Россией, и с Болгарией, и с Польшей. Со всеми чтобы дружили — тогда будем счастливы», — заключил собеседник.

Парламентские выборы начались в Молдавии 28 сентября. Избирательные участки в стране заработали в 07:00 утра, время совпадает с московским, и будут открыты до 21:00. В рамках организации выборов функционируют 2274 участка, из которых 1961 находятся внутри страны.

Также известно, что 301 участок открыт и работает за пределами страны для возможности проголосовать гражданам, которые находятся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тысяч экземпляров. По текущим данным, явка на парламентских выборах превысила 24%.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Кишинева высказался о парламентских выборах в Молдавии.

