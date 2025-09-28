«Грязная избирательная кампания»: мэр Кишинева о парламентских выборах в Молдавии

Дарья Бруданова
Предвыборная гонка полностью проигнорировала реальные вопросы, которые волнуют граждан.

Мэр Кишинева Ион Чебан: предвыборная гонка была беспрецедентно грязной

В Молдавии предвыборная гонка была беспрецедентно грязной. Таким мнением с 5-tv.ru поделился мэр Кишинева и лидер партии «Национальное альтернативное движение» Ион Чебан.

«Очень много ядов, очень много ненависти, очень много делений людей «на своих и чужих», — отметил политик.

По словам Чебана, на граждан Молдавии, к сожалению, смотрят по-разному в зависимости оттого на каком языке они говорят и о чем думают. Мэр Кишинева подчеркнул, что так быть не должно.

Главная задача будущего руководства страны, как добавил политик, — объединить общество. Также властям страны следует подумать о том, как сделать государство сильнее.

Ион Чебан добавил, что в рамках предвыборной гонки не было настоящих дискуссий на важные темы. Например, о пенсиях, зарплатах и тарифах.

«Вся эта избирательная кампания превратилась в большую информационную кампанию по дезинформации, по делению людей и по сеянию ненависти, что нельзя допускать», — подытожил мэр.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Молдавии на парламентских выборах явка превысила 15%.

