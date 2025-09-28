«Ничего хорошего»: экс-президент Молдавии об ожиданиях от парламентских выборов

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 34 0

За рубежом массово находились бюллетени с заранее поставленными голосами.

Фото, видео: © РИА Новости/Родион Прока; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Политик Молдавии Воронин: власти страны корректируют результаты в свою пользу

В Молдавии от парламентских выборов не следует ждать ничего хорошего. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал председатель Партии коммунистов Молдавии, сопредседатель Патриотического блока и бывший президент республики Владимир Воронин.

К тому же он заявил, что на избирательных участках за рубежом массово находились бюллетени с заранее поставленным штампом «проголосовано». Он подчеркнул, что общее количество отправленных за границу бюллетеней бюллетеней сильно превосходило число избирателей — 800 тысяч вместо 300 тысяч.

По словам Воронина, такие действия позволяют властям страны корректировать результаты голосования в свою пользу, как это ранее происходило на референдумах и на предыдущих выборах.

Кроме того, лидер коммунистов акцентировал внимание на блокировке всех мостов через Днестр и тротуаров в Рыбнице. Такое положение фактически оставляет приднестровских граждан без возможности добраться до избирательных участков.

«Не только закрыли все семь мостов, ведущих через Днестр в сторону Приднестровья, но и позавчера тротуары по обе стороны этих мостов, чтобы люди пешком даже не могли пройти на ту сторону и проголосовать. Вот такие выборы у нас проходят в Молдове», — заключил Воронин.

Парламентские выборы начались в Молдавии 28 сентября. Избирательные участки в стране заработали в 07:00 утра, время совпадает с московским, и будут открыты до 21:00. В рамках организации выборов функционируют 2274 участка, из которых 1961 находятся внутри страны.

Также известно, что 301 участок открыт и работает за пределами страны для возможности проголосовать гражданам, которые находятся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тысяч экземпляров. По текущим данным, явка на парламентских выборах превысила 37%.

Ранее, писал 5-tv.ru, основатель платформы Павел Дуров рассказал о просьбе французских спецслужб помочь Молдавии с цензурой Telegram-каналов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Прорыв у Тельцов, проблемы у Близнецов: гороскоп для всех знаков на октяб...

Последние новости

16:44
«Процесс идет пару лет»: лидер партии «Шанс» про запугивание граждан в Молдавии
16:28
Ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M6.4
16:16
В МИД Молдавии сообщили о минировании избирательных участков во время выборов
16:07
ВСУ атаковали Васильевский и Каменско-Днепровский округ в Запорожской области
15:59
«Ничего хорошего»: экс-президент Молдавии об ожиданиях от парламентских выборов
15:48
Песков: экономика России обеспечивает все нужды спецоперации

Сейчас читают

Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном началась в Москве
«Практически заменил мне отца»: Долина раскрыла, что ее связывало с Таничем
«У нас в семье запрещено»: Лариса Долина поделилась секретом воспитания внучки
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео