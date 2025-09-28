Политик Молдавии Воронин: власти страны корректируют результаты в свою пользу

В Молдавии от парламентских выборов не следует ждать ничего хорошего. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал председатель Партии коммунистов Молдавии, сопредседатель Патриотического блока и бывший президент республики Владимир Воронин.

К тому же он заявил, что на избирательных участках за рубежом массово находились бюллетени с заранее поставленным штампом «проголосовано». Он подчеркнул, что общее количество отправленных за границу бюллетеней бюллетеней сильно превосходило число избирателей — 800 тысяч вместо 300 тысяч.

По словам Воронина, такие действия позволяют властям страны корректировать результаты голосования в свою пользу, как это ранее происходило на референдумах и на предыдущих выборах.

Кроме того, лидер коммунистов акцентировал внимание на блокировке всех мостов через Днестр и тротуаров в Рыбнице. Такое положение фактически оставляет приднестровских граждан без возможности добраться до избирательных участков.

«Не только закрыли все семь мостов, ведущих через Днестр в сторону Приднестровья, но и позавчера тротуары по обе стороны этих мостов, чтобы люди пешком даже не могли пройти на ту сторону и проголосовать. Вот такие выборы у нас проходят в Молдове», — заключил Воронин.

Парламентские выборы начались в Молдавии 28 сентября. Избирательные участки в стране заработали в 07:00 утра, время совпадает с московским, и будут открыты до 21:00. В рамках организации выборов функционируют 2274 участка, из которых 1961 находятся внутри страны.

Также известно, что 301 участок открыт и работает за пределами страны для возможности проголосовать гражданам, которые находятся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тысяч экземпляров. По текущим данным, явка на парламентских выборах превысила 37%.

