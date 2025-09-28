The Independent: у Украины почти нет возможностей вернуть утраченные земли

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 34 0

Незалежная могла бы вытеснить российские войска лишь при «крайне маловероятном наборе условий».

Сможет ли Украина вернуть утраченные земли

Фото: 5-tv.ru

Вернуться к границам 2022 года Украина уже не сможет. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на военного эксперта финской компании BlackBird Group Эмиля Кастехельми. По его словам, страна могла бы вытеснить российские войска лишь при «крайне маловероятном наборе условий», включая полный крах российской армии. Но подобный сценарий он считает нереальным.

Кастехельми также усомнился в заявлениях главы киевского режима Владимира Зеленского об успехах в Донецке. По его оценке, ситуация развивается противоположным образом.

«Россия продвигается вперед, и я не считаю возможным, что в нынешних обстоятельствах Украина сможет вернуть все свои земли», — заявил Кастехельми.

Журналисты отметили, что теоретически Киев имел шанс вернуть около 13% своей территории, однако эти возможности не были реализованы. Теперь же, как отмечает The Independent, для изменения баланса Украине потребуется значительно больше поддержки от союзников — в том числе дальнобойное оружие и современные системы ПВО.

Месяц Огненной Собаки: китайский гороскоп на октябрь 2025 года

