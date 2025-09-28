Журналист предсказал для Молдавии «украинский сценарий»

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 39 0

ЕС и НАТО толкают страну в ту же ловушку, используя поддержку президента Майи Санду.

Журналист предсказал для Молдавии украинский сценарий

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Фази: Молдавию ждет украинский сценарий из-за политики ЕС против России

Молдавии навязывают выбор между Россией и Западом, и это может закончиться так же трагично, как в случае с Украиной. Об этом написал в соцсети X британский журналист Томас Фази.

«Именно принуждение Украины к выбору между Россией и Западом ее и разрушило. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как (президент Молдавии Майя — Прим. ред.) Санду», — написал он

Парламентские выборы, которые проходят в республике в это воскресенье, сопровождаются жестким давлением на оппозицию. За последние годы власти усилили контроль над политиками: против них возбуждают уголовные дела, ограничивают поездки, задерживают прямо в аэропортах. Самый резонансный пример — приговор к семи годам тюрьмы для главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Не менее жестко обошлись и с независимыми СМИ. В стране заблокированы десятки информационных ресурсов, включая российские издания и местные площадки, связанные с оппозицией. Власти объясняют это борьбой с «внешним влиянием», но критики считают такие шаги наступлением на свободу слова.

Москва неоднократно призывала Кишинев отказаться от конфронтации и учитывать интересы граждан, которые хотят сохранять культурные и экономические связи с Россией. Также в МИД РФ добавили, что Москва ориентирована на добрососедские отношения с Кишиневом и негативно воспринимает факт использования Западом этой страны в антироссийских целях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что апелляционный суд отстранил партию «Великая Молдова» от участия в выборах.

