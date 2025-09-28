Нетаньяху заявил о возможной амнистии для ХАМАС

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 13 0

Конкретные условия соглашения будут определены в ходе переговоров.

Нетаньяху о возможной амнистии для ХАМАС

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нетаньяху не исключил возможную амнистию для ХАМАС

Премьер-министр Израиля не исключил возможность амнистии для палестинской организации ХАМАС, однако предстоит проработать детали. Об этом Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, детали этого еще предстоит проработать. Но в предыдущих заявлениях я говорил, например, если лидеры ХАМАС будут выведены из страны, если они закончат войну, освободят всех заложников — мы позволим им уйти», — отметил политик.

По словам Нетаньяху, амнистия касается в первую очередь прекращения конфликта и гуманитарных мер со стороны ХАМАС. Он добавил, что конкретные условия соглашения будут определены в ходе переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьер-министр Израиля выступил на Генассамблее ООН почти при пустом зале. Международные представители освистали Биньямина Нетаньяху и покинули свои места, даже не дожидаясь начала его речи.

В своем выступлении Нетаньяху оправдывал преступную операцию в секторе Газа. Кроме того, политик призвал ХАМАС немедленно вернуть израильских заложников, иначе бомбардировка продолжится.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Месяц Огненной Собаки: китайский гороскоп на октябрь 2025 года

Последние новости

19:41
«Бог из смартфона»: чат-боты заменяют священнослужителей в США и Европе
19:29
Нетаньяху заявил о возможной амнистии для ХАМАС
19:14
США обсуждают передачу Киеву ракет Tomahawk
19:00
Месяц Огненной Собаки: китайский гороскоп на октябрь 2025 года
18:45
Раскол в ООН: признание Палестины и позиция по Украине разделили участников Генассамблеи
18:33
Полиция перекрыла движение на мосту между Приднестровьем и Молдавией

Сейчас читают

Журналист предсказал для Молдавии «украинский сценарий»
Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном началась в Москве
«Практически заменил мне отца»: Долина раскрыла, что ее связывало с Таничем
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео