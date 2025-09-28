Генсек НАТО спрогнозировал завершение конфликта на Украине

Дарья Корзина
Дарья Корзина

По словам Рютте, существует только один способ добиться результата.

Фото: Reuters/Geert Vanden Wijngaert

Генсек НАТО: конфликт на Украине завершится переговорами

Конфликт на Украине завершится переговорами. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 25 сентября во время выступления в Военной академии США Вест-Пойнт. Его слова опубликованы на YouTube-канале альянса.

«В случае с Украиной, скорее всего, (конфликт. — Прим. Ред.) завершится переговорами», — заявил Рютте.

Он также подчеркнул, что безопасность Украины напрямую влияет на безопасность всех стран НАТО. По его мнению, усиление давления на Россию — единственный способ стимулировать переговоры между сторонами.

При этом генсек отметил, что вступление Украины в НАТО возможно, но «в далеком будущем, а не сейчас».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украине уже не удастся вернуться к границам 2022 года. По словам эксперта финской компании Эмиля Кастехельми, вытеснить российские войска возможно лишь при крайне маловероятных обстоятельствах, включая полный крах российской армии, что эксперт считает нереальным.

