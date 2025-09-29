Пример коллективного труда: Госсовет отмечает 25 лет со дня восстановления

Госсовет отмечает 25 лет со дня возрождения

Денежная политика, социальные вопросы, строительство — самыми важными темами, которые касаются каждого, вот уже больше двухсот лет занимается Госсовет. Институт, зародившийся еще в имперской России, был забыт в советские времена, но снова восстановлен в 2000 году.

А ровно 25 лет назад в этот день состоялось первое заседание его президиума. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок покажет, с чего все начиналось и как сейчас работает Государственный совет России

Санкт-Петербург, Государственный исторический архив. Эти бумаги редко показывают вот так, близко. Здесь все, что связано с появлением Государственного совета Российской империи, в том числе и указ о создании, где он еще зовется «Непременным».

Особенности делопроизводства в 1801 году — гусиные перья, чернила, но идеи — передовые. Государственный совет — главный законосовещательный орган империи. Позже Александр I закрепил его статус манифестом. Реформатор Михаил Сперанский обозначил направления деятельности, а Мариинский дворец сделали резиденцией.

«До появления Большого зала именно Ротонда была самым вместительным помещением Мариинского дворца. Очень хорошо подходила для заседаний Госсовета и своими размерами, и своей акустикой тоже. Здесь очень хорошо слышно выступающего, а ближе к центру его голос и вовсе становится особенным», — сообщил корреспондент.

Здесь обсуждали только самые важные государственные вопросы.

«Они, например, голосовали вставанием. То есть не поднимали руку, а кто за, он встает. Сергей Юльевич Витте здесь свою реформу денежную отстаивал, организационно оформлялись реформы Петра Аркадьевича Столыпина», — объяснил хранитель Мариинского дворца Дмитрий Юрченко.

Уникальные кадры: первое заседание президиума возрожденного Госсовета, Кремль, ровно 25 лет назад. Президент объявил, что структура займется важнейшими вопросами государственного строительства.

«Госсовет, несмотря на свой, казалось бы, скромный статус, в данной ситуации может быть весьма влиятельным органом. Должен прямо сказать, что я очень рассчитываю на то, что Госсовет поможет и мне как главе государства», — отмечал президент Российской Федерации Владимир Путин в 2000 году.

За эти годы изменилось многое, но очевидно, что Госсовет действительно помог и главе государства, и стране в целом. Все самые важные вопросы прошли через обсуждение.

«Важно, что этот орган не остался формальным, как говорят, только на бумаге, а с самого начала проявил себя живым, творческим, способным предлагать интересные концептуальные подходы, реагирующим на современные реалии», — отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Именно Госсовет сыграл ключевую роль в борьбе с коронавирусом и десятилетия решал самые сложные вопросы большой страны. Защита прав дольщиков, поддержка семей, развитие транспорта, ЖКХ, строительства — список очень длинный.

«Мы в рамках сегодняшнего Госсовета очень активно взаимодействуем с губернаторами, рассматриваем законодательные инициативы, рассматриваем практические шаги финансирования, проблемы, которые есть в отрасли», — подчеркнул заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Состав Госсовета — президент, премьер, главы Совета Федерации и Госдумы, губернаторы. Главная функция — отвечать на важнейшие вызовы времени, так же, как и два столетия назад.

Так работа Госсовета выглядела в XIX веке. С помощью искусственного интеллекта журналисты «оживили» несколько фотографий тех лет. Вот заседания в Ротонде, потом в пристроенном большом зале Мариинского дворца.

Государственный совет, по сути, оформил и систематизировал законотворческий процесс Российской империи, работал над важными реформами.

«Это один из самых ценных экспонатов Государственного исторического музея, перо Ланского. Запись, сделанная его рукой. «Этим пером подписан журнал заседаний общего собрания Государственного совета под личным председательством государя императора об упразднении крепостного права. 28 января 1861 года», — добавил корреспондент.

Перо того Госсовета стало одним из символов кардинальных перемен. Настолько ценная для истории вещь, что ее сейчас почти не выставляют.

Госсовет в России нынешней имеет стратегическое значение, а его конституционный статус закреплен в главном документе страны. Форма работы за 25 лет со дня его возрождения менялась, выездные заседания комиссий, встречи с президиумом в Кремле и вне Кремля — без галстуков. Любые формы и форматы, главное — результат.

«Конкретных результатов мы с вами должны добиваться не в учреждениях, а на территориях, там, где люди живут», — отмечал российский лидер в 2018 году.

Госсовет продолжает меняться, потому что постоянно меняется и жизнь страны. Впереди новые задачи, предвидеть которые 25 лет назад было невозможно, но оказалось возможным заложить правильную основу для их решения.

«Работа Госсовета может быть хорошим примером коллективного труда, коллективного творчества и коллективной работы», — подчеркивал Путин в 2000 году.

