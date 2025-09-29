«Это мрачно»: Сальдо о ситуации в подконтрольном ВСУ Херсоне

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Пожилые жители региона получают все меньше гуманитарной поддержки.

Как проходит мобилизация на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сальдо: ситуация в Херсоне из-за мобилизации является мрачной

Обстановка в Херсоне, который находится под контролем Украины, продолжает ухудшаться. Мужчин насильственно мобилизуют, а объемы гуманитарной помощи сокращаются. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре с ТАСС.

«Что сейчас происходит на правом берегу? Это мрачно. Я сначала хотел применить термин грустно, но это мрачно. Потому что людей, которые там еще остаются, запугивают разными методами. Во-первых, мужчин пытаются вылавливать и отправлять умирать за то, за что они не хотят умирать», — поделился он.

Сальдо отметил, что пожилые жители региона получают все меньше гуманитарной поддержки, а общее настроение людей можно охарактеризовать как усталость. По его словам, население ждет «возвращения нормального светлого времени» после освобождения города.

Ранее в этот же день губернатор сообщил, что украинские военные начали укреплять вторую линию обороны выше Херсона. Он расценил это как попытку удержать занятые позиции.

Мобилизация в Херсоне и на подконтрольных Украине территориях продолжается в рамках продленной всеобщей мобилизации, которая должна завершиться 5 ноября. Основной контингент призыва — мужчины от 25 до 60 лет, годные к службе и не имеющие отсрочек или отказавшиеся от них. Кроме того, среди призывников могут оказаться и мужчины младше 25 лет, уже прошедшие срочную службу или офицеры запаса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что около 400 тысяч украинских боевиков самовольно покинули части с начала конфликта. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

9:50
Блог — зеркало: «ред флаги» в соцсетях, из-за которых могут отказать в работе
9:34
Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье
9:31
Путин поприветствовал участников Международной олимпиады по финансовой безопасности
9:25
Собянин сообщил о проведении в НИИ имени Склифосовского уникальной операции
9:16
Праздник духовной стойкости: чего остерегаться и о чем молиться 30 сентября
9:10
«Это мрачно»: Сальдо о ситуации в подконтрольном ВСУ Херсоне

Сейчас читают

Силы ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА за ночь над регионами России
Умерла 46-летняя Ирина Синецкая, чемпионка мира и Европы по боксу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год