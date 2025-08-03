Около 400 тысяч украинских боевиков самовольно покинули части с начала конфликта

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 12 0

Депутат Скороход: около 400 тысяч боевиков ВСУ самовольно покинули части

В Верховной раде сообщили о 400 тыс. бежавших из рядов ВСУ боевиков

Фото: www.globallookpress.com/Juan Moreno

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На линии боевого соприкосновения ухудшается обстановка.

С начала вооруженного конфликта на Украине порядка 400 тысяч боевиков Вооруженных сил страны самовольно оставили свои части. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Мы должны также осознавать, что цифры по (самовольному оставлению частей. — Прим. Ред.) СОЧ, например, на сегодняшний день они подобрались к 400 тысячам, это цифры общие», — пояснила парламентарий.

Кроме того, она обратила внимание на проблемы, с которыми сталкивается украинская армия в процессе мобилизации, а также на ухудшающуюся обстановку на линии боевого соприкосновения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсоне объявлена эвакуация мирных жителей из микрорайона Карантинный остров. Причиной стали действия ВСУ, превративших район в военную базу. По имеющимся данным, на крышах жилых домов размещены операторы беспилотников и корректировщики огня, из дворов школ ведется минометный обстрел левого берега Днепра, а в цехах судостроительных предприятий хранятся военная техника и боеприпасы.

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