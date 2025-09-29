Праздник духовной стойкости: чего остерегаться и о чем молиться 30 сентября

День Веры, Надежды, Любви и Софии отмечают верующие 30 сентября 2025

Православные верующие вспоминают мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию 30 сентября. Этот праздник, согласно церковному календарю, символизирует стойкость в вере, материнскую любовь и духовную надежду. Об особенностях дня рассказали URA.RU.

История праздника связана с событиями II века, когда три юные сестры и их мать открыто исповедовали христианство перед императором Адрианом. Несмотря на уговоры и угрозы, девочки не отреклись от веры, за что были подвергнуты мученической смерти. Их мать София стала примером стойкости, сохранив духовную силу даже после гибели детей.

В православной традиции к святым мученицам обращаются с молитвами о здоровье детей и близких, мире в семье, преодолении скорбей и духовной стойкости. Икона святых считается семейной и почитается как покровительница домашнего благополучия.

С праздником связаны народные запреты: не принято ссориться, лениться или оставлять хозяйственные дела в беспорядке. При этом тяжелый физический труд, строительство и шумные гуляния также считались нежелательными. День предлагалось провести в кругу семьи, за молитвой и спокойным общением.

Народные приметы придавали этому дню значение в прогнозировании погоды: солнечная погода обещала мягкую зиму, дождь — раннюю весну, а улетающие журавли сулили ранние морозы.

Ранее 5-tv.ru писал о главных народных приметах октября 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.