Теннисистку дисквалифицировли за бросок ракеткой в голову другой спортсменки

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 44 0

Девушка эмоционально отреагировала на поражение на турнире в Чебоксарах.

15-летнюю теннисистку из Нижегородской области отстранили

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкови

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спортсменку из Нижегородской области, участвовавшую в августовском турнире по настольному теннису в Чебоксарах, отстранили от соревнований на полгода. Причиной тому послужил неприятный инцидент — после поражения 15-летняя девушка швырнула ракетку, которая попала в голову 12-летней участнице турнира. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, на месте спортсменка была наказана красной карточкой и дисквалифицирована до конца соревнований.

В начале сентября спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России вынесла более жесткое решение: назначила прямую дисквалификацию сроком на шесть месяцев, начиная с 3 сентября 2025 года, а также условное наказание еще на полгода — с марта 2026-го.

Аналогичные санкции, но на три месяца (и на шесть месяцев условно), получил 15-летний игрок из Казани. На том же турнире он выбил ракетку ногой в сторону трибун и попал в зрителя.

Межрегиональные соревнования по настольному теннису «Будущее России. Турнир памяти ЗТР Е. М. Леонтьева» проходил в Чебоксарах с 21 по 24 августа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

12:40
Билет в один конец: турагент в Петербурге испортила путешественникам отпуск
12:27
«Забавная история»: возлюбленная Павла Дурова получила травму
12:19
ВС РФ освободили Шандриголово в ДНР
12:15
Впавшая в кому в Пекине алтайская модель уже семь месяцев находится без сознания
11:56
Теннисистку дисквалифицировли за бросок ракеткой в голову другой спортсменки
11:48
Пример коллективного труда: Госсовет отмечает 25 лет со дня восстановления

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год