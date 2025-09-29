Пожар произошел на четвертом этаже ТЦ «Горский» в Новосибирске

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 34 0

Проводится эвакуация.

Пострадавшие при пожаре в ТЦ «Горский» в Новосибирске

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

В торговом центре «Горский» в Новосибирске произошел пожар, людей эвакуируют из здания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На четвертом этаже торгового центра «Горский» на улице Немировича-Данченко произошел пожар. Из здания проводится эвакуация», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

О пострадавших пока ничего неизвестно. Продолжается поиск скрытых очагов возгорания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одном из московских приютов заживо сгорели по меньшей мере 13 собак, госпитализирован один пострадавший. Пожар произошел, предположительно, из-за непотушенной сигареты. 

Как рассказал корреспонденту 5-tv.ru очевидец Виталий Ознобишин, он увидел пламя случайно, находясь с коллегой в машине неподалеку. Всполохи поднимались на высоту пять-семь метров. Мужчины тут же набрали номер 112 и вызвали пожарных. 

