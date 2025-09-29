Главные статьи расходов федерального бюджета на три года назвали в Госдуме

Проект уже поступил на рассмотрение депутатам.

В Госдуме сегодня озвучили главные статьи расходов федерального бюджета на ближайшие три года. Среди них: достижение национальных целей, выполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны. Такой проект бюджета поступил на рассмотрение в Думу.

«Выполнение социальных обязательств независимо от того, какие кто-то придумает санкции, какие еще угрозы будут возникать извне, бюджет должен быть устойчивым, бюджет должен быть сбалансированным, и он должен иметь возможность гибко и оперативно реагировать на любые вызовы, с тем чтобы те приоритеты, которые я назвал выше, были, безусловно, обеспечены», — подчеркнул председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Как пояснили в Госдуме, законопроект о бюджете в первом чтении депутаты намерены рассмотреть уже 22 октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России планируется введение налогового кэшбэка, индексация материнского капитала и расширение социальных выплат.

