Минтруд: в России вырастет сумма материнского капитала

Также увеличат единовременное пособие при рождении ребенка.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В России увеличат материнский капитал. Как сообщили в Минтруде, выплаты вырастут с 1 февраля следующего года. Сумма за первого ребенка достигнет 737 тысяч рублей. А за двоих детей выплатят почти миллион: 974 тысячи рублей.

Также вырастет единовременное пособие при рождении ребенка. Оно составит 28 тысяч 773 рубля. Повышение также коснется выплат матерям-героиням, людям с инвалидностью, ветеранам.

Ранее 5-tv.ru писал, что в новом бюджете России на ближайшие три года предусмотрено десять триллионов рублей для поддержки семей с детьми. Значительная часть суммы направлена на улучшение жилищных условий и снижение налоговой нагрузки для малообеспеченных граждан.

Программа материнского капитала продлится до 2030 года. Она будет индексироваться в соответствии с уровнем инфляции. Также появится возможность использовать остаток средств без строгого целевого назначения.

