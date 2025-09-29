Это нужно «человеческому мотору»: врач назвала продукты для здоровья сердца

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

С наступлением холодов крайне важно следить за своим рационом.

Какие продукты важно употреблять в холодное время года?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кардиолог Ольга Белюшина: для здоровья сердца нужно два раза в неделю есть рыбу

С наступлением холодов повышается риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Газета.ру рассказала интегративный кардиолог Ольга Белюшина.

Осенью световой день сокращается. Недостаток солнца, по словам доктора, приводит к снижению выработки витамина D в организме. Из-за этого увеличивается риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний. В их числе и артериальная гипертония, и инфаркт миокарда, и многие другие.

Поэтому важно в холодное время года тщательно следить за своим рационом и восполнять недостаток витамина D подходящими продуктами. Осенью человек должен есть продукты, содержащие омега-3. Это, как отметила эксперт, положительно влияет на работу сердца и сосудов.

«Нужно минимум два раза в неделю есть рыбу, при этом один раз в неделю это должна быть жирная рыба типа лосося, тунца или скумбрии», — сказала Белюшина.

Еще доктор рекомендовала россиянам обратить внимание на печеный картофель. В его кожуре содержится много калия, который важен для нормального функционирования «человеческого мотора».

Также, по словам кардиолога, с приходом холодов можно добавить в свое меню бобовые: горох, фасоль или чечевицу. Они делают сосуды более эластичными. Это, в свою очередь, отдаляет появления гипертонии и инфаркта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от каких продуктов нужно отказаться во время простуды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025


