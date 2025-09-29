В США 24-летний мужчина больше года притворялся подростком и ходил в школу

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

У него даже были опекуны, которые не подозревали о происходящем.

Фото: www.globallookpress.com/Erich Schmidt

В американском городе Перрисберг задержали 24-летнего мигранта из Венесуэлы. Мужчина больше года выдавал себя за подростка. Об этом сообщает ABC 13 News.

Энтони Эммануэль Лабрадор-Сьерра прибыл в США в сентябре 2019 года, однако, когда срок его визы истек, возвращаться на родину он не стал. Мужчина обзавелся поддельными документами и начал представляться несовершеннолетним.

Лабрадор-Сьерра рассказал, что сбежал из Венесуэлы от торговли людьми, и через суд получил опекунов. После этого он поступил в среднюю школу Перрисберга, где 14 месяцев учился и участвовал в школьных мероприятиях вместе с другими детьми.

Правда вскрылась после того, как с опекунами связалась девушка, которая родила ребенка от Лабрадора-Сьерры. Заподозрив неладное, они обыскали комнату «подростка» и нашли под матрасом деньги, пистолет, три магазина с патронами, мобильный телефон и поддельные водительские права. Теперь мужчине грозит до 30 лет тюрьмы.

