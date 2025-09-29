Вопреки гравитации: автогонщик NASCAR проехал по стенке заграждения трека

Из-за экстремального трюка заезд пришлось завершить.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Fabio Leoni; 5-tv.ru

Автогонщик NASCAR проехал по стенке заграждения трека

Преодолеть законы гравитации сумел гонщик NASCAR. Во время заезда на одном из поворотов болид оказался зажат между соперником и стенкой трека. В итоге ему пришлось прижаться настолько близко, что в какой-то момент автомобиль на скорости 320 километров в час промчался прямо по ограждению. Проехав так секунд десять, болид притормозил и перевернулся.

Сам гонщик сумел самостоятельно выбраться из пострадавшего автомобиля и не пострадал. Но гонку на этом пришлось сворачивать, чтобы освободить трассу от обломков.

Ранее 5-tv.ru писал, что два человека погибли при выполнении трюков на самолете во время фестиваля в Аргентине.

По предварительным данным, воздушное судно потеряло подъемную силу, ударилось о взлетно-посадочную полосу и загорелось при столкновении с другим транспортным средством.

В посте также говорится, что инцидент произошел на мероприятии, в рамках которого проходили прыжки с парашютом. Экстремалы, как уточняет зарубежное издание, демонстрировали разные воздушные трюки.


