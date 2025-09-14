Два экстремала погибли при выполнении трюков на самолете в Аргентине
Инцидент произошел во время фестиваля.
Фото, видео: Franco Trovato Fuocoo/ТАСС; x.com/infobae; 5-tv.ru
Два человека погибли при выполнении трюков на самолете во время фестиваля в Аргентине. Об этом сообщает газета Infobae в соцсети X.
По предварительным данным, воздушное судно потеряло подъемную силу, ударилось о взлетно-посадочную полосу и загорелось при столкновении с другим транспортным средством.
В посте также говорится, что инцидент произошел на мероприятии, в рамках которого проходили прыжки с парашютом. Экстремалы, как уточняет зарубежное издание, демонстрировали разные воздушные трюки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге сорвалась с трубы котельной Елизавета Гущина. Она много лет занималась роуп-джампингом. По версии следователей, к трагедии могло привести желание россиянки сделать селфи.
Сообщается, что подняться на трубу Елизавете с помощью лебедки помог сын. Оказавшись на высоте, женщина перезакрепила свой на трос, но не подготовила оборудование к прыжку. Подошла к краю, чтобы только сделать фото, но случайно поскользнулась на мокрой доске и сорвалась. Спасти ее не удалось.
