В Феодосии на нефтебазе произошел пожар из-за сварочных работ

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Площадь возгорания превысила 600 квадратных метров.

Из-за чего загорелась нефтебаза в Феодосии

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

На нефтебазе в Феодосии произошел пожар. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По его словам, возгорание произошло из-за нарушения технологии сварочных работ, в результате чего в одной из старых емкостей вспыхнули остатки мазута.

Крючков также отметил, что нефтебаза не участвует в цикле поставок горюче-смазочных материалов на крымские автозаправочные станции.

На месте происшествия работают бригады МЧС. Площадь возгорания превысила 600 квадратных метров. По предварительной информации ведомства, пострадавших в ходе пожара нет.

«Предварительно, пострадавших нет. Угрозы распространения нет. Проводятся работы по ликвидации возгорания остатков топлива в демонтируемом резервуаре», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в одном из московских приютов заживо сгорели по меньшей мере 13 собак, один человек получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Пожар произошел, предположительно, из-за непотушенной сигареты, однако точные причины происшествия еще не установлены.

Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

