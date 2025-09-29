Мишустин рассказал об увеличении в России производства важнейших лекарств

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

По словам премьер-министра РФ, проекты технологического лидерства принесли свои плоды.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Миридонов; 5-tv.ru

Мишустин: проекты технологического лидерства уже принесли плоды

Проекты технологического лидерства уже принесли свои плоды. Россия увеличила объем производящихся в стране важнейших лекарств. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии выставки «Иннопром» в Минске.

«Приступили к реализации так называемых национальных проектов технологического лидерства. Уже есть первые результаты. Увеличено количество производящихся у нас лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших. Расширена выпускаемая линейка медицинских изделий», — заявил Мишустин.

Также председатель правительства РФ отметил, что российские ученые создали препарат для генной терапии. Кроме того, на финальной стадии разработки находятся лекарства для лечения рака крови.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов рассказал, как правильно хранить таблетки. Некоторые препараты нужно оставлять в холодильнике, а герметичные блистеры, например, не страшно держать и в помещении с повышенной влажностью.

Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

