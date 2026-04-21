«Таких людей очень мало»: Ника Стрижак об умершем скрипаче и дирижере Стадлере

Телеведущая Ника Стрижак: Стадлер был одним из ярких музыкантов Петербурга и РФ

Скрипач-виртуоз, дирижер и педагог, и художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, народный артист РФ — все свои звания музыкант Сергей Стадлер получил заслуженно, а свои главные награды как исполнитель он получил еще в юном возрасте.

О его скоропостижной смерти в 63 года высказалась телеведущая, автор и режиссер документальных фильмов, член Союза кинематографистов России и Академии Российского телевидения Ника Стрижак, знавшая покойного лично. Она имела счастье вести с ним интереснейшие беседы не только о музыке, но и о литературе, истории и других областях знаний, поражаясь эрудиции этого человека.

«Один из ярких музыкантов Петербурга и России. И он начал так давно и так ярко, он же из вундеркиндов, он из скрипачей, которые получили свои главные награды в очень молодом возрасте. Он был одним из немногих скрипачей в мире, кому было дозволено играть на скрипке Паганини, его скрипичные концерты всегда собирали полные залы», — рассказала журналистка.

Как отметила Стрижак, пройдя этот путь, собрав множество международных наград, объездив мир и обретя широкую известность в Европе, США и странах Азии, Стадлер выступил в новом амплуа — дирижерстве и руководстве оркестром. Кроме того, артист в течение нескольких лет был лектором Санкт-Петербургской консерватории.

«Таких людей, как Сережа, было очень мало и есть, потому что это не просто энциклопедические знания во всем, что касается музыки. Он был невероятно образованным человеком… Очень грустная история, и, конечно, это совсем не возраст — 64 года ему должно было исполниться буквально через месяц. Очень ранний и очень трагичный уход», — заключила Стрижак.

Последний концерт, в ходе которого оркестром дирижировал Сергей Стадлер, состоялся 18 апреля в Мальтийской капелле. Минувшим вечером музыкант вылетел из Северной столицы в Стамбул рейсом авиакомпании Pegasus Airlines. На борту ему стало плохо, и судно экстренно приземлилось в аэропорту Бухареста. Прибывшие на место врачи не смогли реанимировать артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свои соболезнования близким и коллегам Стадлера выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. Назвал смерть дирижера большой утратой для российской культуры и пообещал, что город будет хранить благодарную память о нем.

