Назад в прошлое: Петров и Бикович снимутся в новой семейной сказке

Продюсер Михаил Погосов назвал картину уникальным проектом, который сочетает в себе традиции древнерусской культуры и современный кинематограф.

Александр Петров и Милош Бикович снимутся в сказке «Варвара-Краса»

Звезды большого экрана Александр Петров и Милош Бикович снимутся в масштабной семейной сказке «Варвара-Краса». О начале съемок сообщила пресс-служба «Национальная Медиа Группа».

В главных ролях вместе с Петровым и Биковичем зрители также увидят актрису Ринату Тимербаеву, которая сыграет саму Варвару, в образе маленькой жительницы подводного царства — Эхо — выступит юная Виталия Корниенко. Также задействованы Кирилл Плетнев и Никита Полицеймако, чьи персонажи будут озвучены и представлены позднее.

По словам продюсера семейной киноленты Михаила Погосова, проект «Варвара-Краса» уникальным образом сочетает в себе традиции древнерусской культуры и современный кинематограф. Он уверен, что сказка вдохновит зрителей на добро, смелость и честность.

«Семейное кино — это мощный инструмент для формирования у детей и подростков моральных ценностей, ответственности и мечты. „Варвара-Краса“ — это важный проект, который через яркий, волшебный мир объединяет традиции древнерусской культуры с современным кинематографом. Мы верим, что эта история вдохновит зрителей на добро, смелость и честность — качества, которые особенно важны в воспитании подрастающего поколения», — поделился продюсер Михаил Погосов.

Продюсеры фэнтенизийной картины Андрей Радько и Екатерина Гордецкая также подчеркнули масштабность проекта, который смело можно сопоставить с лучшими мировыми фэнтези-сказками. По их мнению, «Варвара-Краса» погрузит зрителей в завораживающий мир древнерусских людей, а также удивит эпическими сражениями и магическими приключениями.

Выход полнометражной сказки «Варвара-Краса» на большие экраны запланирован на 18 марта 2027 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие кинопремьеры выйдут на экраны в октябре.

