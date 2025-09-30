Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака: «Пошли разными путями»

Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака

Знаменитая голливудская актриса Николь Кидман и ее муж, кантри-певец и гитарист Кит Урбан расстались спустя 19 лет брака, сообщает TMZ.

По информации источника, пара не смогла принять плотный график съемок и гастролей друг друга.

Обладательница премии «Оскар» не хотела расставания и пыталась спасти брак даже после того, как ее муж Кит в начале лета переехал из семейного дома в Нэшвилле, и приобрел собственную недвижимость в том же городе. Однако судьба распорядилась иначе…

«Похоже, что они оба пошли разными путями», — пишет издание.

После расставания с любимым мужем, Николь Кидман решила остаться в роскошном особняке в Хэмпстеде, который когда-то принадлежал поп-звезде Бою Джорджу. На его содержание актриса тратит целое состояние, а именно, в 87 288 долларов в месяц

В то время как звезда сериала «Большая маленькая ложь» завершила участие в съемках продолжения фильма «Практическая магия», ее бывший возлюбленный Кит Урбан гастролирует по США и Канаде в рамках тура High and Alive до середины октября.



Несмотря на разрыв отношений, пара старается поддерживать связь.

Николь Кидман и музыкант Кит Урбан начали встречаться еще в 2005 году, а через год они поженилась. В настоящее время пара воспитывает две дочери: 17-летнюю Сандей Роуз и 14-летнюю Фейт Маргарет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о разводе Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX