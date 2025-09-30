«С накалом эмоций»: Сергей Безруков назвал лучшую роль Никиты Кологривого

Анастасия Антоненко
Народный артист также высказался и о своих коллегах по съемочной площадке.

Сергей Безруков назвал лучшую роль Никиты Кологривого

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сергей Безруков восхитился работой Никиты Кологривого в фильме «Август»

Народный артист России Сергей Безруков в интервью с «Известиями» назвал лучшую роль актера Никиты Кологривого.

По мнению артиста, выдающейся работой кумира молодежи стал образ Евгения Таманцева в военном триллере «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова. Он назвал ее по-настоящему яркой и драматичной.

«Очень яркий образ Евгения Таманцева создал Никита Кологривый. Он много снимается, артист востребованный, но, думаю, это его лучшая работа в кино на данный момент. Она, действительно, получилась яркой, очень драматичной, с мощным накалом эмоций», — поделился Сергей Безруков.

Также народный артист высказался и о других коллегах по съемочной площадке. По словам Сергея Безрукова, Павлу Табакову удивительно точно удалось сыграть московского интеллигента Андрея Блинова, а генерал Егоров в исполнении Романа Мадянова получился невероятно сильным человеком: одновременно жесткоим, не боящегося жертвовать собой, но вместе с тем с чувством юмора.

«Его герой энергетически поддерживает картину. Это не просто функция, а человек», — добавил народный артист.

Сергей Безруков известен своими ролями в таких кинолентах как «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Адмирал», а также по сериалам «Плевако», «Годунов», «Бизон», «Бригада», «Есенин» и «Участок».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что показ «Красного шелка» в Китае продлили до середины октября.

