Сюрприз не понравится: мошенники стали обманывать россиян в день рождения

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Именинники могут не сразу распознать обман из-за ослабленной бдительности в праздник.

Какие существуют схемы мошенничества

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Мошенники начали обманывать россиян в день рождения

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян, отмечающих день рождения. Об этом РИА Новости рассказала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

По словам депутата, аферисты отслеживают дни рождения граждан, а позже под видом курьеров звонят с самого утра и говорят о якобы заказанном подарке.

Лантратова отметила, что именинники могут не распознать обман, особенно в торжественный день, когда принимают поздравления и не проявляют необходимой бдительности.

Как результат — в ходе разговора мошенники выманивают паспортные данные, адрес и просят отправить смс-код, после чего похищают средства с банковского счета жертвы.

В качестве решения по борьбе с таким видом мошенничества с участием подставных курьеров председатель комитета Госдумы предложила ввести обязательную верификацию служб доставки через государственные сервисы.

Лантратова заверила, что после внедрения верификации число мошеннических схем с участием курьеров резко снизится, при этом повысится качество доставки и будет создан прозрачный рынок курьерских услуг.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как именно киберпреступники воздействуют на детей и подростков в учебных заведениях.

