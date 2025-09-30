Россияне смогут получать пенсии в цифровых рублях с 1 октября

Эфирная новость 22 0

Ожидается еще несколько нововведений по всей стране.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

С 1 октября россиян ждут сразу несколько важных изменений.

Во-первых, теперь можно будет получать пенсии и соцпособия в цифровых рублях. Для этого необходимо лишь согласие на открытие счета. Систему запустят в тестовом режиме.

Во-вторых, банки и другие кредитные организации будут обязаны предоставлять самозанятым и предпринимателям кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Льготный период можно получить в пределах суммы от десяти миллионов до одного миллиарда рублей.

И еще одно нововведение, которое касается сферы финансов. С 1 октября в некоторых банковских приложениях должна появиться «спецкнопка» для пострадавших от мошенников. С ее помощью клиенты смогут моментально сообщать об операциях аферистов.

Кроме того, расширяется список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Теперь в перечень добавили стройматериалы, косметику и бытовую химию, а также спортивное питание.

