Разминка, отдых и еда: секрет безопасных тренировок в фитнес-зале

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

С наступлением холодов спортивные клубы переживают наплыв посетителей.

Какие базовые тренировки в фитнес-зале?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тренер Артем Опальницкий: между силовыми занятиями должно быть 48–72 часа отдыха

Осенью фитнес-клубы переживают наплыв посетителей. Однако вместе с энтузиазмом новичков растет и число ошибок, которые нередко приводят к травмам. Об этом Life.ru сообщил тренер Артем Опальницкий.

Эксперт отметил, что, как правило, люди, которые впервые пришли в зал, часто пренебрегают основами, стремясь к быстрому результату. Этого делать нельзя. Наиболее критичное, по словам Опальницкого, — погоня за большим весом. Если человек выберет неправильную технику, то он может получить травмы: от безобидного растяжения до серьезного повреждения состава.

Артем Опальницкий напомнил, что перед тем как начать тренировку, очень важно сделать разминку. Такое простое, на первый взгляд, действие подготавливает мышцы к предстоящей нагрузке.

По мнению эксперта, многие зацикливаются на тренажерах. При этом напрочь забывая про упражнения со свободным весом. Если человек работает в офисе, Опальницкий порекомендовал включить в комплекс его занятий многосуставные нагрузки: приседания, отжимания или планку.

Помимо этого, специалист посоветовал соблюдать баланс: между силовыми занятиями должно быть 48–72 часа отдыха.

«Спите 7–8 часов, включайте в рацион достаточно белков и полезных жиров, регулярно делайте растяжку и посещайте массаж», — добавил Опальницкий.

Благодаря этим действиям можно избежать травм в спортивном зале, а также привести свое тело в хорошую форму.

