На активы отставного судьи Момотова наложили обеспечительный арест

ТАСС: Арестовано все имущество экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова

Останкинский суд Москвы наложил арест на все имущество бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, а также на активы 21 связанных с ним лиц. Об этом ТАСС сообщил источник в суде.

Мера была принята как обеспечительная в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства незаконно приобретенных активов Момотова, зарегистрированных на третьих лиц.

«Суд принял обеспечительные меры и наложил арест на все имущество Момотова, его матери и еще 21 аффилированного лица, включая компаньонов Андрея и Ивана Марченко», — сообщил источник агентства.

Помимо этого, под арест попали объекты недвижимости, которые планируется изъять в доход государства, включая гостиницу «Вологда» и почти 100 объектов, зарегистрированных на Марченко.

Согласно материалам суда, для подготовки к рассмотрению иска было сформировано 26 исполнительных листов, восемь из которых касаются обращения взыскания на заложенное имущество. Генпрокуратура требует изъять активы Момотова общей рыночной стоимостью не менее 9 миллиардов рублей, включая 95 объектов недвижимости, оформленных на его компаньонов.

Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года. В 2013 году он был избран секретарем пленума Верховного суда РФ, а в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года Момотов был избран председателем Совета судей РФ, а в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила его полномочия в связи с письменным заявлением об отставке.

