Ничто не способно передать: мужчина впал в кому и рассказал о встрече с Богом

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 52 0

После пробуждения пациент восстановился всего за пару дней.

Как выглядит Бог: мужчина впал в кому и рассказал о встрече

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: мужчина впал в кому и рассказал о встрече с Богом

В США мужчина по имени Гейб Пуаро рассказал о своем опыте пребывания в раю и личной встрече с Богом после тяжелейшей травмы головы. Об этом сообщило Mirror.

По словам пострадавшего, инцидент произошел в октябре 2021 года, когда он ехал на электрическом скейтборде без шлема на скорости около 30 миль в час (около 48 километров в час).

Налетев на неровность, американец упал и получил повреждения черепа, из-за которых впал в кому на 18 дней. Врачи сомневались в его выживании, так как внутреннее давление на кости черепа было критическим.

Пока его физическое тело находилось в больнице, сознание, по его утверждению, «всосало» на небеса, где он увидел спасителя.

Пуаро подробно описал облик Бога, отметив, что его рост составлял примерно 180 сантиметров.

«У него был более темный оттенок кожи, близкий к ближневосточному, но в то же время в нем чувствовалась вечность. Ему было 33 года, но он был вечен. Его волосы были средней длины, я бы описал их как слегка вьющиеся», — отметил он.

Гейб также добавил, что ничто неспособно передать истинную красоту Бога. Рассказывая о самом рае, очевидец сравнил его с городом, где каждое здание, библиотека и даже буквы в книгах являются воплощением Творца.

Восстановление Пуаро после пробуждения медики назвали чудесным. Он утверждает, что «Дух Господень пробудил его», после чего память и когнитивные функции полностью вернулись к нему в течение всего пары дней.

Спустя короткое время Гейб смог покинуть госпиталь и вернуться к привычной жизни, но теперь он посвящает все время миссионерской деятельности.

Мужчина поделился откровением, полученным в коме. Он утверждает, что видел демонические силы, которые манипулируют мировыми лидерами и народами, словно марионетками, разжигая войны.

По его мнению, люди не должны враждовать друг с другом, так как истинный враг человечества скрыт в духовном мире. Гейб Пуаро уже написал книгу о своих видениях и активно делится ими в социальных сетях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
Осторожно, змеи! Почему рептилии вышли на охоту раньше обычного
12:10
Четыре мирных жителя Донецка пострадали при атаке дронов ВСУ
12:04
В результате атаки ВСУ на кондитерскую фабрику в ДНР вспыхнул пожар
11:58
В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
11:58
Рособрнадзор ограничил шумные работы рядом с местами проведения ЕГЭ
11:52
Психологи МЧС работают с семьями пострадавших в результате удара ВСУ по колледжу

Сейчас читают

«Ударили по спящим детям»: в ЛНР 35 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж
Выкиньте пластырь: врач рассказала, как защитить родинки от солнечных ожогов
Перенесение мощей Николая Чудотворца: как молиться, что можно и нельзя делать 22 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео