Четыре человека погибли при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
Об этом 22 мая сообщила в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Фото: VK/Леонид Пасечник/pasechnik_li
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Четыре мирных жителя погибли в результате удара украинских беспилотников по общежитию Старобельского колледжа. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram-канале.
По ее словам, в здании учреждения в момент удара оставались 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
«По предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести», — отметила Лантратова в сообщении.
Она добавила, что пострадавшим в данный момент оперативно оказывается вся необходимая помощь. Помимо этого, идет подготовка официальных писем Верховному комиссару ООН по правам человека, генсекретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и председателю Совета ООН по правам человека.
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что часть раненых не нуждается в госпитализации. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.
Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело о террористическом акте. Правоохранители фиксируют последствия удара и устанавливают причастных к атаке на гражданские объекты. Кроме зданий колледжа и общежития, в Старобельске были повреждены административные здания, магазины и частные дома.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, число раненых после удара ВСУ по колледжу в ЛНР выросло до 40.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
51%
Нашли ошибку?