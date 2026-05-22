Четыре человека погибли при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Четыре мирных жителя погибли в результате удара украинских беспилотников по общежитию Старобельского колледжа. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram-канале.

По ее словам, в здании учреждения в момент удара оставались 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

«По предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести», — отметила Лантратова в сообщении.

Она добавила, что пострадавшим в данный момент оперативно оказывается вся необходимая помощь. Помимо этого, идет подготовка официальных писем Верховному комиссару ООН по правам человека, генсекретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и председателю Совета ООН по правам человека.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что часть раненых не нуждается в госпитализации. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело о террористическом акте. Правоохранители фиксируют последствия удара и устанавливают причастных к атаке на гражданские объекты. Кроме зданий колледжа и общежития, в Старобельске были повреждены административные здания, магазины и частные дома.

Ранее число раненых после удара ВСУ по колледжу в ЛНР выросло до 40.

