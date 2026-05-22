Четыре человека погибли при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 72 0

Об этом 22 мая сообщила в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Фото: VK/Леонид Пасечник/pasechnik_li

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Четыре мирных жителя погибли в результате удара украинских беспилотников по общежитию Старобельского колледжа. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram-канале.

По ее словам, в здании учреждения в момент удара оставались 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

«По предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести», — отметила Лантратова в сообщении.

Она добавила, что пострадавшим в данный момент оперативно оказывается вся необходимая помощь. Помимо этого, идет подготовка официальных писем Верховному комиссару ООН по правам человека, генсекретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и председателю Совета ООН по правам человека.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что часть раненых не нуждается в госпитализации. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело о террористическом акте. Правоохранители фиксируют последствия удара и устанавливают причастных к атаке на гражданские объекты. Кроме зданий колледжа и общежития, в Старобельске были повреждены административные здания, магазины и частные дома.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, число раненых после удара ВСУ по колледжу в ЛНР выросло до 40.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
Осторожно, змеи! Почему рептилии вышли на охоту раньше обычного
12:10
Четыре мирных жителя Донецка пострадали при атаке дронов ВСУ
12:04
В результате атаки ВСУ на кондитерскую фабрику в ДНР вспыхнул пожар
11:58
В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
11:58
Рособрнадзор ограничил шумные работы рядом с местами проведения ЕГЭ
11:52
Психологи МЧС работают с семьями пострадавших в результате удара ВСУ по колледжу

Сейчас читают

«Ударили по спящим детям»: в ЛНР 35 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж
Выкиньте пластырь: врач рассказала, как защитить родинки от солнечных ожогов
Перенесение мощей Николая Чудотворца: как молиться, что можно и нельзя делать 22 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео