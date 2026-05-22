Число раненых после удара ВСУ по колледжу в ЛНР выросло до 40

Количество пострадавших после удара беспилотников ВСУ по педагогическому колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики увеличилось до 40 человек. Об этом 22 мая сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР. По информации ведомства, за медицинской помощью уже обратились 14 пострадавших.

Серьезные повреждения получили общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в момент атаки внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Во время разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тело одного погибшего. До этого спасатели смогли достать из-под обломков троих человек. Всех выживших передали медикам для оказания помощи.

По данным ТАСС, под разрушенными конструкциями могли оставаться более десяти человек. После обнаружения погибшего поисково-спасательная операция не прекратилась. Специалисты продолжают разбирать завалы и обследовать разрушенное общежитие в надежде найти людей, которые могут находиться внутри здания.

Ранее сообщалось, что после атаки ранения различной степени тяжести получили десятки человек. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Помимо колледжа и общежития, повреждения после удара получили административные здания, магазины и жилые дома Старобельска. Сообщается также об одном пострадавшем мирном жителе. На месте продолжают работать сотрудники МЧС, медики, психологи и следователи, которые фиксируют последствия атаки и устанавливают обстоятельства произошедшего.

