Вован и Лексус узнали, сколько стоит купить поддержку у Бундестага

Эфирная новость 33 0

Пранкеры дозвонились до компании, которая гордится своими связями в политических кругах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Цены на поддержку от немецких политиков стартуют от 25 тысяч евро в месяц

Пока экономика ЕС продолжает замедляться, немецкие политики зарабатывают, кто как может. Сколько именно — выяснили российские пранкеры. Они дозвонились до Берлина, представившись наследным принцем Ирана Резой Пехлеви, проживающим сейчас в США. И узнали, сколько сейчас стоит купить поддержку Бундестага.

«Начинается это примерно с 25 тысяч евро в месяц. Это включает в себя стратегию: к кому обращаться, в какое время, какие сообщения, а также очень подробный план, чтобы он был прозрачным и согласованным с вами заранее. Затем, чтобы сделать это хоть как-то реалистичным, сумма доходит до 50 тысяч евро в месяц», — рассказал основатель фирмы «Фридрих 30» Себастьян Варнемюнде.

Прайс раскрыла специализированная консалтинговая компания, которая гордится своими связями в политических кругах. При этом стоимость подобных услуг, как следует из беседы, зависит прежде всего от того, насколько токсична или проблемна репутация клиента на Западе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:14
Осторожно, змеи! Почему рептилии вышли на охоту раньше обычного
12:10
Четыре мирных жителя Донецка пострадали при атаке дронов ВСУ
12:04
В результате атаки ВСУ на кондитерскую фабрику в ДНР вспыхнул пожар
11:58
В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
11:58
Рособрнадзор ограничил шумные работы рядом с местами проведения ЕГЭ
11:52
Психологи МЧС работают с семьями пострадавших в результате удара ВСУ по колледжу

Сейчас читают

«Ударили по спящим детям»: в ЛНР 35 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж
Выкиньте пластырь: врач рассказала, как защитить родинки от солнечных ожогов
Перенесение мощей Николая Чудотворца: как молиться, что можно и нельзя делать 22 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео