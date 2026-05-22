Цены на поддержку от немецких политиков стартуют от 25 тысяч евро в месяц

Пока экономика ЕС продолжает замедляться, немецкие политики зарабатывают, кто как может. Сколько именно — выяснили российские пранкеры. Они дозвонились до Берлина, представившись наследным принцем Ирана Резой Пехлеви, проживающим сейчас в США. И узнали, сколько сейчас стоит купить поддержку Бундестага.

«Начинается это примерно с 25 тысяч евро в месяц. Это включает в себя стратегию: к кому обращаться, в какое время, какие сообщения, а также очень подробный план, чтобы он был прозрачным и согласованным с вами заранее. Затем, чтобы сделать это хоть как-то реалистичным, сумма доходит до 50 тысяч евро в месяц», — рассказал основатель фирмы «Фридрих 30» Себастьян Варнемюнде.

Прайс раскрыла специализированная консалтинговая компания, которая гордится своими связями в политических кругах. При этом стоимость подобных услуг, как следует из беседы, зависит прежде всего от того, насколько токсична или проблемна репутация клиента на Западе.

