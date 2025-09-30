Главный индикатор рака: на какие изменения кожи стоит обратить внимание

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

Осенью число пациентов с меланомой резко возрастает.

Почему меняются родинки на теле человека?

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

Онколог Виктор Чанг: после отпуска стоит обратить внимание на родинки

Осенью число пациентов с меланомой и другими изменениями кожи увеличивается кратно. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал онколог, химиотерапевт и заведующий онкологическим отделением Международной Академической Клиники Виктор Чанг.

По словам доктора, если долгое время находиться на солнце, то могут произойти изменения кожи. Таким образом, например, летом у человека внезапно появляются веснушки или красные пятна.

Также, как отметил Виктор Чанг, симптомы или признаки опухолей часто проявляются спустя некоторое время после интенсивного воздействия солнечных лучей. Новообразования чаще всего встречаются на открытых участках тела, то есть на шее и лице.

Онколог порекомендовал россиянам после отпуска обращать внимание на свои родинки: изменились они или нет. У большинства пациентов, уточнил собеседник газеты, меланома развивается на месте существующего невуса.

Виктор Чанг добавил, что родинки бывают врожденными и приобретенными. В основном они возникают еще в детском возрасте. По мнению врача, при изменении цвета и размера пигментного пятна следует обратиться к специалисту. Если этот участок кожи стал уплотненным, появился зуд, жжение, тоже необходимо записаться на прием к доктору.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, какие родинки требуют срочной проверки у врача.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

