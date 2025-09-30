Приехал на метро: Баста выступил на станции «Мякинино»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 73 0

Это мероприятие — промо-премьера мюзикла артиста «Любовь без памяти».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина; 5-tv.ru

Рэпер Баста выступил на станции метро «Мякинино»

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, выступил с концертом на станции Мякинино Московского метрополитена. Это мероприятие — промо-премьера его мюзикла «Любовь без памяти».

Баста признался, что по меньшей мере десять раз в месяц катается на метро. По мнению артиста, это самый удобный вид транспорта — будучи автомобилистом, например, приходится мириться с пробками. Любимая станция Василия — Курская, там он и живет.

Концерт на станции «Мякинино» приурочен к премьере мюзикла «Любовь без памяти», которая состоится 4 октября в Vegas City Hall. В основе музыкального шоу лежат песни Басты.

В ходе выступления в метро рэпер исполнил четыре композиции, которые вошли в мюзикл. Среди них «Сансара», «Моя игра», «Выпускной» и заглавная песня — «Любовь без памяти». К месту концерта артист приехал на метро — так же, как и большая часть зрителей.

Приехал на метро: Баста выступил на станции «Мякинино»
