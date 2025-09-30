В Пентагоне призвали военное руководство США готовиться к войне

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Главная задача — сохранить единство на фоне нарастающей нестабильности в мире.

В Пентагоне заявили о необходимости подготовки к войне

Фото: Carolyn Kaster/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США готовятся к возможной войне и делают ставку на максимальную боеготовность армии. Главная задача в Пентагоне — сохранить решимость и единство на фоне нарастающей нестабильности в мире. О необходимости такого подхода заявил председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн, выступая перед генералами и адмиралами.

По его словам, противники Вашингтона уже объединились, и теперь американские военные должны отвечать тем же.

«Мы должны быть готовы к войне», — подчеркнул он в своей вступительной речи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Вооруженные силы США разрабатывают план ударов по объектам наркоторговли в Венесуэле. При этом сам президент США Дональд Трамп пока не одобрил проведение этой операции. Также отмечается и то, что недавняя эскалация конфликта между США и Венесуэлой связана с тем, что Вашингтон считает меры президента Николаса Мадуро по пресечению поставок наркотиков из страны недостаточными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.87
-0.74 97.14
-0.54
Месяц иллюзий, страсти и проверки на прочность: любовный гороскоп на октя...

Последние новости

18:27
«Кошмар в колыбели»: отец насмерть замучил новорожденного ребенка из-за ревности
18:19
Трамп заявил о необходимости переговоров Путина и Зеленского
18:10
СВР: Украина готовит провокацию в Польше против России
17:56
В Пентагоне призвали военное руководство США готовиться к войне
17:42
Приехал на метро: Баста выступил на станции «Мякинино»
17:26
Много отходов: в Турции может измениться система «все включено»

Сейчас читают

MARGO устроила пляски на мусорных баках с красавцами из подтанцовки Бейонсе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: что можно и нельзя делать 30 сентября

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео