В Донецке прошел концерт в День воссоединения Донбасса с Россией

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Организаторы мероприятия — молодежь региона.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Донецке молодежь провела концерт, приуроченный ко Дню воссоединения Донбасса с Россией. Мероприятие прошло в торгово-развлекательном центре «Донецк Сити», на нем присутствовал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

На сцене — приглашенные артисты и солисты местных групп. Для проведения мероприятия был оборудован нижний ярус автомобильного паркинга. Молодежь восприняла прошедший концерт как способ продемонстрировать свое стремление жить полной жизнью, несмотря на продолжающиеся обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В центре внимания на концерте был российский рэпер и битмейкер Рем Дигга.

«Для нас это очень важный праздник. Потому что мы — тот регион, который отстоял право быть в составе Российской Федерации кровью. Мы с 2014 года добивались этого права, мы верили — у нас всегда стояли флаги РФ. Мы были независимой республикой, но всегда считали себя частью России», — отметил временно исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

Он обратил внимание на то, что концерт посетила молодежь, которая с детства мечтала быть частью России и росла, наблюдая взрывы и выстрелы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Русском доме Буэнос-Айреса провели «Мост Правды Донбасс — Аргентина».


